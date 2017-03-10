鐵人》台南安平鐵人賽明開戰 張團畯將尋求三連霸

11日登場的台南安平鐵人賽，國內好手精銳盡出。（鐵人三項運動協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台南安平全國鐵人三項錦標賽明（11日）、後（12日）兩天在台南安平觀夕平台點燃戰火，本屆共1450人報名，去年標鐵男、女菁英組前八全員到齊，男子菁英組「團團」張團畯將尋求三連霸，女子組張家班姊妹張嘉家與張婷婷也要力拚再次包辦前二席次。

這項賽事連三年在安平舉行，成為南台灣最受歡迎的鐵人活動，同時也是2017年度鐵人三項系列賽開幕戰，加上許多縣市全國運動會代表選拔賽，和明年印尼巨港亞洲鐵人三項錦標賽國手選拔賽之一，為兵家必爭之地。

中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯指出，安平是國手選拔賽，吸引來自全國好手參賽。安全方面，很多人擔心觀夕平台不安全，其實游泳是在沿著沙灘的海域舉行，現場配備近50名救生人員，全力提供選手最安全的比賽環境。

鐵人界常勝軍張家班今（10日）出席記者會，由妹妹張婷婷和弟弟張家豪出席，父親也是教練的張勝凱說，嘉家原本報了半程和全程，但因為11日的半程賽與研究所考試撞期，只好放棄，考完再搭夜車南下，參加12日的標準賽。

張家班三虎將已在各項鐵人賽合拿151面金牌，三度參賽的張婷婷笑說：「這次姐姐沒來，半程賽我得靠自己了。」張家豪表示：「希望比上周愛河鐵人賽成績進步，目標是拿下亞錦賽和全運會台北市代表權。」

比賽為期兩天，3月11日早上8點及12日早上7點在安平觀夕平台鳴槍。週六先舉行鐵人兩項（30公里）。半程鐵人賽（25.75公里）及半程接力賽；週日進行標準賽（51.5公里）及標準接力賽，參賽選手當中，幾乎集合了所有台灣鐵人三項賽的精英，去年標準賽的男、女前8強全都報名參賽。

欲在標準賽男子組尋求三連霸的「團團」張團畯，此次將遇上不少勁敵，包括3月初奪下高雄愛河國際鐵人三項賽的超級新秀林威志、張家豪與去年台南賽第2、3名蔡曜宇、王威凱，以及2015年全運鐵人三項賽金牌李宙諺等人，是場集合台灣老中青三代的鐵人菁英爭霸大戰。

女子組部份，張家班姊妹張嘉家、張婷婷去年包辦半程和全程女子組冠軍，同時在各大賽事幾乎都能包辦女子組金、銀牌，姊妹倆今年將尋求再次包辦台南站標準賽女子組前二。

上屆台南賽分居女子組第3、4的「美女警花」謝伯韶、「鐵人界安心亞」柳怡卉，也非省油的燈，素人選手中，美女主播「小猴」魏華萱將參加女子半程接力賽的自由車。