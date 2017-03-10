經典賽 LIVE》中田翔兩分砲 日本擴大領先中國
2017/03/10 19:39
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第五局
5局上，藤浪晉太郎連三K，讓中國隊三上三下。
第四局
4局上，日本先發投手武田翔太退場，由藤浪晉太郎接替投球。2出局後，他對中國當家捕手王偉投出觸身球，又對許桂源投出保送，不過藤浪晉太郎這時投出三振，化解危機。
4局下，中國換上有「投捕雙刀流」孟偉強登板投球。
第三局
3局上，中國隊在2出局攻占一、二壘，張寶樹揮出右外野安打，中國隊得到第1分。
3局下，日本隊2出局攻占一壘，中田翔揮出兩分砲，再助日本隊擴大領先。
第二局
2局上，中國隊三上三下。
2局下，2出局後，松田宣浩安打上壘，小林誠司揮出兩分砲，為日本隊再添得分數。
日本隊小林誠司（左）轟出兩分砲。（美聯社）
第一局
1局上，褚夫佳首球就敲出安打，接著靠滾地球、以及外野飛球上到三壘，2出局後，武田翔太三振那闖，化解危機。
1局下，田中廣輔安打上壘，菊池涼介被三振，但田中廣輔盜壘時，捕手阻殺時暴傳到外野，田中廣輔上到三壘，接著他靠山田哲人的犧牲打回到本壘，得到日本隊第一分。
賽前
經典賽B組預賽最後一場賽事，日本隊派出武田翔太先發，中國則推出甘泉先發，而不是大聯盟資歷最深的陳用彩。日本隊若獲勝，將以分組第一之姿晉級第二輪賽事。
日本先發投手武田翔太（法新社）
中國先發投手甘泉。（美聯社）
雙發先發陣容
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日本
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棒次
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中國
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田中廣輔
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1
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褚夫佳
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菊池涼介
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2
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王喬伊
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山田哲人
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3
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張寶樹
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筒香嘉智
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4
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那闖
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中田翔
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5
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楊順意
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鈴木誠也
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6
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陸振洪
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平田良介
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7
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王偉
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松田宣浩
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8
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許桂源
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小林誠司
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9
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杜曉磊
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武田翔太
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先發投手
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甘泉
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