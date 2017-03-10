經典賽 LIVE》中田翔兩分砲 日本擴大領先中國

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中國 0 0 1 0 0 1 4 1 日本 1 2 2 0 5 5 0

第五局

5局上，藤浪晉太郎連三K，讓中國隊三上三下。

第四局

4局上，日本先發投手武田翔太退場，由藤浪晉太郎接替投球。2出局後，他對中國當家捕手王偉投出觸身球，又對許桂源投出保送，不過藤浪晉太郎這時投出三振，化解危機。

4局下，中國換上有「投捕雙刀流」孟偉強登板投球。



第三局

3局上，中國隊在2出局攻占一、二壘，張寶樹揮出右外野安打，中國隊得到第1分。

3局下，日本隊2出局攻占一壘，中田翔揮出兩分砲，再助日本隊擴大領先。

第二局

2局上，中國隊三上三下。

2局下，2出局後，松田宣浩安打上壘，小林誠司揮出兩分砲，為日本隊再添得分數。

日本隊小林誠司（左）轟出兩分砲。（美聯社）

第一局

1局上，褚夫佳首球就敲出安打，接著靠滾地球、以及外野飛球上到三壘，2出局後，武田翔太三振那闖，化解危機。

1局下，田中廣輔安打上壘，菊池涼介被三振，但田中廣輔盜壘時，捕手阻殺時暴傳到外野，田中廣輔上到三壘，接著他靠山田哲人的犧牲打回到本壘，得到日本隊第一分。

賽前

經典賽B組預賽最後一場賽事，日本隊派出武田翔太先發，中國則推出甘泉先發，而不是大聯盟資歷最深的陳用彩。日本隊若獲勝，將以分組第一之姿晉級第二輪賽事。

日本先發投手武田翔太（法新社）

中國先發投手甘泉。（美聯社）

雙發先發陣容

日本 棒次 中國 田中廣輔 1 褚夫佳 菊池涼介 2 王喬伊 山田哲人 3 張寶樹 筒香嘉智 4 那闖 中田翔 5 楊順意 鈴木誠也 6 陸振洪 平田良介 7 王偉 松田宣浩 8 許桂源 小林誠司 9 杜曉磊 武田翔太 先發投手 甘泉