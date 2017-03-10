路跑》台東雙浪長濱馬拉松 最速藝人來挑戰

台東雙浪長濱馬拉松去年比賽畫面。（資料照，名衍行銷提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第2屆長濱雙浪金剛馬拉松將於5月7日盛大開跑，今天舉行賽事記者會，宣布報名資訊，即日起開放報名至31日截止，兩岸最速藝人宇豪也將共襄盛舉。

同是在地人的宇豪一同號召各界踴躍報名賽事，他甫於2017香港渣打馬半馬以1小時28分打破個人最佳，提到堅持跑步的理由，他表示，每天晚上都會吃麥當勞讓自己有罪惡感，隔天就會強迫自己跑15公里彌補，更強調馬拉松賽事是一種輸在起跑點、贏在終點不同於短跑的賽事。

宇豪也透露，希望自己是以一個悠閒漫步調享受家鄉美景的方式完賽，鼓勵當日參與半馬的選手，如果目標100分鐘完賽，可以將他當作配速員，跟著他的腳步一起欣賞台東美景。