經典賽》日本推武田翔太搶全勝 中國先發不是陳用彩
2017/03/10 17:29
武田翔太。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組預賽，日本隊派出武田翔太對上中國，盼能拿下全勝戰績。中國不是推出大聯盟資歷最深的陳用彩，而是甘泉先發。
武田翔太上季在軟銀繳出14勝8敗，防禦率2.95，在183局投球中送出144次三振，是軟銀陣中主力投手。他也是2015年世界12強棒球賽的日本代表隊選手。
中國此役的先發投手甘泉前場面對古巴的賽事中，中繼1.1局掉1分。原本預定的先發投手陳用彩沒有被排上先發，有可能比賽中段上場中繼。
日本隊今天先發陣容也有所有改變，田中廣輔替代坂本勇人守游擊，並打開路先鋒，平田良介也上場先發。
中國先發投手甘泉。（資料照，歐新社）
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