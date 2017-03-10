經典賽》日本推武田翔太搶全勝 中國先發不是陳用彩

武田翔太。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組預賽，日本隊派出武田翔太對上中國，盼能拿下全勝戰績。中國不是推出大聯盟資歷最深的陳用彩，而是甘泉先發。

武田翔太上季在軟銀繳出14勝8敗，防禦率2.95，在183局投球中送出144次三振，是軟銀陣中主力投手。他也是2015年世界12強棒球賽的日本代表隊選手。

中國此役的先發投手甘泉前場面對古巴的賽事中，中繼1.1局掉1分。原本預定的先發投手陳用彩沒有被排上先發，有可能比賽中段上場中繼。

日本隊今天先發陣容也有所有改變，田中廣輔替代坂本勇人守游擊，並打開路先鋒，平田良介也上場先發。

中國先發投手甘泉。（資料照，歐新社）