特奧》副總統陳建仁特奧授旗：「全力以赴享受比賽！」

副總統陳建仁在授旗典禮勉勵選手們。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會，3月15至24日將在奧地利格拉茲、施拉德明及拉姆索等三座城市登場，我國代表團將於13日啟程，副總統陳建仁接受運動員代表廖兆瀅獻花，並在授旗典禮勉勵選手們，全力以赴享受比賽，把握賽事空檔結交朋友，讓全世界看見台灣。

「看到大家這麼有精神，對未來比賽充滿信心，是非常好的事。」曾造訪奧地利的陳建仁，迄今仍懷念歐洲美麗國度，他期勉選手們創造佳績，畢竟每位特奧運動員的背後，都有個感人的成長故事，也希望此行在教練、家人的鼓勵與協助下，讓大家更有勇氣面對各種不同挑戰，「奧地利風景很漂亮，選手除了比賽，還可以體驗大自然之美。」

代表團長黃敏惠感謝副總統蒞臨、教育部支持，以及民間單位協助，尤其贊助商的衣服穿起來特別溫暖，並預祝全隊此行圓滿成功、凱旋歸國，「希望智能障礙的孩子們，也能表現永不放棄的運動員精神，超越自我、展現自我，更有信心締造佳績。」

冬季世界特殊奧運為每4年一次的國際性綜合賽會，主旨讓智能障礙者及其家庭能融入社會、取得認同，並在參與「訓練」及「競賽」過程中，把所學習到的技巧展現出來，找到自信獲得友誼及成就感。本屆競賽種類共7種，我代表團含隊職員、教練及選手計61人，其中40位特奧運動員將角逐雪鞋、地板曲棍球、競速滑冰及融合花式滑冰等4種競賽。

接受運動員代表廖兆瀅獻花。（記者梁偉銘攝）