MLB》熱身賽第3度登板 陳偉殷明晨先發戰雙城

陳偉殷練投明天凌晨2點先發對戰雙城。（資料照，陳偉殷經紀團隊提供）



〔體育中心／綜合報導〕前2場春訓熱身賽表現穩定的馬林魚台灣左投陳偉殷，第三度登板時間出爐，預計在明天2點先發對戰雙城。

陳偉殷前2場共先發3局僅被敲1支安打無失分，用球數都相當精簡，殷仔表示，今年狀況比去年還好，而他也正在測試曲球，學習如何掌握它，不管直球或變化球，都還沒有完全進入狀況，希望開季能調整到最佳狀態。

殷仔明天先發雙城，推測投球局數有望拉長至3局以上。