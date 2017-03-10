世大運》撞球非壞榜樣 許睿安打出驕傲

許睿安。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕目前就讀於北市大二年級的世大運撞球培訓選手許睿安，從小學三年級開始接受正規訓練，師傅正是「撞球天后」柳信美，對於撞球給人的刻板印象教為負面，許睿安則表示：「人是否走偏不在於打撞球，而是在人的本性。」

相較其他運動，許睿安表示：「撞球沒有極大的運動量，卻需要更高的專注力，對於台面如何佈局容不得一刻恍神，最後加上穩定的肌耐力，才能精準控制每次的出桿。」而職業選手的勝負，往往取決於思緒及心理素質。

世大運撞球選拔進入最後階段，最終男、女子組各只有4人能代表台灣出賽，對於這份榮譽大家極力爭取，也期盼能為國爭光並打出好成績。

台灣撞球在國際上被視為傳統強國，今年世大運即將在台北登場，也是國內目前辦過最大的撞球比賽，希望能在此賽事有所表現，讓大家以「撞球」為傲，支持臺灣運動員。

「撞球天后」柳信美（左）為許睿安師傅。（世大運執委會提供）