經典賽》公視主播愛國狂「仇韓」 遭網友們批丟臉

台灣隊8：11輸球，預賽3戰全敗。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽A組賽事的「台韓大戰」，台灣隊全場展現出拚勁，最後仍以8：11不敵南韓。負責轉播賽事的公視主播鄭惟仁在比賽中有多次「仇韓」言論，許多網友紛紛到網路上留言批評，一名球迷就指，「發言仇韓很不妥」。

有網友指出，在比賽中，南韓第四棒李大浩遭到台灣隊投手潘威倫投觸身球，鄭惟仁就說是對方故意不閃才會造成觸身；而台灣隊打者林琨笙在4局下安打上壘後，像一壘手李大浩示意，這時鄭惟仁卻說，「代表我們是有禮貌的民族，不像韓國」；而6局上，台灣隊投手黃勝雄對李大浩投出落地觸身球，鄭惟仁則說，韓國打者一定是故意站著不動被打。

許多網友紛紛到鄭惟仁的臉書上留言批評，「你可以愛國，但不要仇韓到影響觀眾看球品質嗎」、「播報可以客觀中立一點嗎？」、「 中立一點 別把大家都當一日球迷 打者不閃? 這種話你也說得出來..」、「故意製造仇恨讓人聽得很不舒服 」、「樣也能罵韓國？可以不要這麼情緒化嗎？一點專業都沒有！只會顯得我們有多丟臉」

鄭惟仁則在臉書上回應，「感謝大家的批評指教，你的監督是我進步的動力，未來會更加謹慎播報。」

許多網友紛紛到鄭惟仁的臉書上留言批評。（圖片取自臉書）