MLB》打擊表現受肯定 老大破神鱒紀錄
2017/03/10 19:30
布萊恩。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕去年幫助小熊奪下冠軍的三壘手布萊恩（Kris Bryant），今天和球團簽訂新合約，年薪105萬美元（約新台幣3300萬元），也打破未取得薪資仲裁資格球員的最高年薪紀錄。
布萊恩上季出賽155場，打擊率2成92，包括39轟和102分打點，跑回121分為全隊得分王，並拿下國聯MVP，世界大賽貢獻兩支全壘打，幫助小熊逆轉印地安人。
而上一個保持薪資仲裁前，最高年薪的球員正是天使隊「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），2014年以100萬美元和球隊簽下合約，現在布萊恩打破此紀錄，也是小熊對他表現的肯定。
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