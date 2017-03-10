MLB》打擊表現受肯定 老大破神鱒紀錄

布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助小熊奪下冠軍的三壘手布萊恩（Kris Bryant），今天和球團簽訂新合約，年薪105萬美元（約新台幣3300萬元），也打破未取得薪資仲裁資格球員的最高年薪紀錄。

布萊恩上季出賽155場，打擊率2成92，包括39轟和102分打點，跑回121分為全隊得分王，並拿下國聯MVP，世界大賽貢獻兩支全壘打，幫助小熊逆轉印地安人。

而上一個保持薪資仲裁前，最高年薪的球員正是天使隊「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），2014年以100萬美元和球隊簽下合約，現在布萊恩打破此紀錄，也是小熊對他表現的肯定。