高球》2017威宏香城公益盃長春公開賽 盧建順奪冠
2017/03/10 18:51
威宏控股公司董事長洪永裕（右）頒發獎盃與獎金，給冠軍選手盧建順。（TSPGA提供）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣長春職業協會（TSPGA）理事長盧建順當仁不讓，今天在球季開幕戰，2017威宏香城公益盃長春公開賽最後1回合，打出全場最佳的64桿，以總計202桿贏得今年首勝。
盧建順在最後1回合抓下8個博蒂，全無柏忌，以5桿之差快意封王。盧建順賽後說：「這個冠軍對我來說，別具多重意義，因為這是上任後的第1個比賽，我贏得今年的首場勝利，也是我首次在出生地花蓮的球場贏得冠軍，更是首次代表協會與企業界舉辦公益活動的比賽。」他表示，有人說他有點像原住民，其實不是，他的父親是花蓮的漁民。
長春「菜鳥」徐國雄在這場處女秀最後一回合，奮力打出67桿，以3回合總計207桿獲得亞軍。「二齒」鍾春興揮出70桿，以總計209桿，名列第3。；超級長春組冠軍之爭，劉聰達以兩回合總計151桿拿下冠軍。
這項比賽由威宏控股公司丶香城飯店企業集團共同冠名贊助主辦。在比賽之餘，也共同籌募50萬元捐給花蓮縣政府，幫助偏遠地區孩童順利完成學業。
捐款與頒獎儀式在花蓮香城飯店舉行，由花蓮縣府教育處副處長李裕仁代表接受捐款。
劉聰達（左）贏得超級長春組冠軍，由TSPGA理事長盧建順頒獎。（TSPGA提供）
相關新聞
- 高球》Valspar錦標賽第1回合 潘政琮73桿並列98
- 高球》ICTSI女子高球冠軍巡迴賽首站 葉欣寧首回並列第3
- 高球》前球后歐秋阿重拾球桿 只限歐秋阿比洞賽
- 高球》日本LPGA巡迴賽 安宣柱贏得大金蘭花盃女子高球賽冠軍
- 高球》朴仁妃復出 HSBC女子錦標賽二度奪冠
推薦新聞
-
中職》經典賽表現佳 張志豪薪事受注目2017/03/10 19:39
-
經典賽》公視主播愛國狂「仇韓」 遭網友們批丟臉2017/03/10 19:05
-
高球》2017威宏香城公益盃長春公開賽 盧建順奪冠2017/03/10 18:51
-
經典賽》日本推武田翔太搶全勝 中國先發不是陳用彩2017/03/10 17:29
-
路跑》台東雙浪長濱馬拉松 最速藝人來挑戰2017/03/10 16:59