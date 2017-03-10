高球》2017威宏香城公益盃長春公開賽 盧建順奪冠

威宏控股公司董事長洪永裕（右）頒發獎盃與獎金，給冠軍選手盧建順。（TSPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣長春職業協會（TSPGA）理事長盧建順當仁不讓，今天在球季開幕戰，2017威宏香城公益盃長春公開賽最後1回合，打出全場最佳的64桿，以總計202桿贏得今年首勝。

盧建順在最後1回合抓下8個博蒂，全無柏忌，以5桿之差快意封王。盧建順賽後說：「這個冠軍對我來說，別具多重意義，因為這是上任後的第1個比賽，我贏得今年的首場勝利，也是我首次在出生地花蓮的球場贏得冠軍，更是首次代表協會與企業界舉辦公益活動的比賽。」他表示，有人說他有點像原住民，其實不是，他的父親是花蓮的漁民。

長春「菜鳥」徐國雄在這場處女秀最後一回合，奮力打出67桿，以3回合總計207桿獲得亞軍。「二齒」鍾春興揮出70桿，以總計209桿，名列第3。；超級長春組冠軍之爭，劉聰達以兩回合總計151桿拿下冠軍。

這項比賽由威宏控股公司丶香城飯店企業集團共同冠名贊助主辦。在比賽之餘，也共同籌募50萬元捐給花蓮縣政府，幫助偏遠地區孩童順利完成學業。

捐款與頒獎儀式在花蓮香城飯店舉行，由花蓮縣府教育處副處長李裕仁代表接受捐款。

劉聰達（左）贏得超級長春組冠軍，由TSPGA理事長盧建順頒獎。（TSPGA提供）