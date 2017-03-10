橫濱輪胎高球賽》青木瀨令奈首回合領先 台將姚宣榆71桿並列20

姚宣榆（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽橫濱輪胎高球賽，今天打完第1回合，日本選手青木瀨令奈繳出65桿暫居領先，台灣女將以姚宣榆的71桿較佳，暫時並列20名。

青木瀨令奈今天打下7個博蒂、無柏忌的65桿好成績，保有3桿領先優勢。鈴木愛和南韓金荷娜同以68桿並列第2，上週贏得開幕戰大金蘭花盃冠軍的安宣柱，暫以69桿和大集團並列第4。衛冕的李寶美則繳出70桿並列11名。

這場比賽在日本高知縣舉行，總獎金8000萬日圓（約台幣2175萬元），第1回合台灣選手表現最好的是姚宣榆，她雖然只打上9個果嶺，但只花26次推桿，好幾洞救回平標準桿。

同場出賽的盧曉晴以73桿完賽，她在第1洞和最後1洞吞下柏忌，只在第9洞抓到唯一的小鳥。

最近3個回合盧曉晴的推桿感覺還沒完全找回來，第1回合打上14個果嶺卻花了33次推桿，比較可惜。劉依貞和蔡佩穎都花了75桿，並列81名。