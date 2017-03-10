經典賽》中田翔連2場開轟 日本退中國全勝晉級

中田翔。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕B組最後一場比賽，由確定晉級8強的日本對上首勝還未開胡的中國，日本武士隊的小林誠司、中田翔接力開轟，這也是中田翔連續2場敲出全壘打，日本終場以7：1擊敗中國，以全勝之姿晉級，而中國吞下3連敗居墊底，下一屆與台灣一同從資格賽打起。

日本隊首局靠著山田哲人的高飛犧牲打先馳得點，小林誠司也在下個半局敲出2分砲，而中國隊在3局上突破日本隊先發投手武田翔太的封鎖，張寶樹在得點圈有人時，擊出適時安打，幫助中國隊破蛋，這也是中國隊本屆的第1分。

不過，中田翔在3局下回敬了一發2分砲，一舉拉開比數。擁有四刀流的「中國大谷翔平」孟偉強今天在4局上登板，面對前8名打者未被敲出安打，僅投出1次保送讓打者上壘，但在第7局遇到亂流，遭連續安打和守備失誤掉了2分，共計後援4局被敲2支安打失2分非自責分，保送和三振各2次。

日本隊先發投手武田翔太主投3局挨4安失1分，另有4次三振和1次四壞球保送，藤浪晉太郎、增井浩俊、松井裕樹、平野佳壽、秋吉亮依序登板守成，日本隊終場以7：1擊敗中國。