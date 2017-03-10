中職》經典賽表現佳 張志豪薪事受注目

張志豪。（記者朱沛雄攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕張志豪在本屆經典賽攻守俱佳，今天返台後，預訂週日晚上向中信兄弟報到；由於張志豪今年的薪事尚未敲定，也受到外界關心，兄弟領隊楊培宏今天則說，等全部談完後，再一併宣布。

張志豪在這次經典賽擔任2棒的表現亮眼，3場累計打擊率4成、6安打和5打點，其中對荷蘭轟出全壘打、對南韓展現外野撲接美技，都讓球迷相當振奮。張志豪今隨台灣隊回台後，預訂休息兩天後，再回母隊報到。

由於張志豪的出色表現，也讓外界對他今年的「薪情」更加好奇。楊培宏則說，「我們還有3名球員尚未談完，等全部談完後，才會一併宣布。」他並未透露是哪些人尚未談完，但據了解張志豪就是其中一人，也不便表示是否會開出複數年合約給張志豪。

張志豪去年月薪32萬，還創下自開幕戰起連續30場安打的中職新紀錄。

張志豪。（特派記者陳志曲攝）