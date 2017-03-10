經典賽》最後一次代表中國隊 張寶樹打回本屆第1分
2017/03/10 20:32
張寶樹。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組最後賽事，中國對上日本，隊中老大哥張寶樹打回本屆經典賽中國隊的第1分。
第3次代表中國打經典賽的張寶樹，他在2009年第2屆經典賽從台灣隊投手倪福德手中敲出陽春全壘打，幫助中國隊4：1拿下首勝；2013第三屆經典賽，中國對巴西一戰，第8局敲回一支超前分的安打，讓中國今年取得參賽資格。
張寶樹在本屆經典賽，面對古巴4打數無安打，而在澳洲之戰4打數有1支安打。面對日本之戰，張寶樹在3局上敲出安打，打回中國隊本屆第1分。目前比賽打到8局上，中國仍以1：7落後日本。
中國得到第1分。（法新社）
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