經典賽》藤浪飆速153直砸打者 中國四屆元老黯然退場
2017/03/10 20:31
〔體育中心／綜合報導〕好痛！4屆經典賽元老、中國隊38歲鐵捕王偉，本屆打完將告別經典賽，沒想到在今天與日本隊一役中，遭日本隊中繼投手藤浪晉太郎的153公里速球砸中，最後一役黯然退場。
王偉挨球吻，痛到不支倒地。（美聯社）
武田翔太先發3局退場，交由藤浪晉太郎接替登板，順利抓到2個出局數後面對王偉，在2好1壞的情況下，投出153公里的速球，但卻不偏不倚的砸中打者形成觸身球，當下王偉痛到倒地不起，雖然最後仍走上一壘，但下個半局守備時就被教練團提前換下場。
王偉具有驚人的長打能力，2006年第一屆經典賽曾砲轟日本隊王牌投手上原浩治，他也成為敲出經典賽第一轟的球員。
藤浪晉太郎。（美聯社）
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