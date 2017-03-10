經典賽》披戰袍拚衛冕 馬查多：都是為了祖父

馬查多與他的祖父。（取自the players\' tribune）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽披上多明尼加戰袍的金鶯三壘手馬查多（Manny Machado），今天首戰與加拿大碰頭，貢獻2安打並跑回1分，除此之外還大秀美技，在2013、2015年球季拿下金手套的他，表示自己會打棒球是因為祖父。

馬查多回想他少棒時期，祖父一直叮嚀他要練好短打，「那時我還年輕，不懂為何祖父會這樣說，我只想開轟、想盜壘和飛撲，讓全身沾滿紅土。」馬查多表示，「他反覆叮嚀我，不只要成為好的打者和野手，更要成為極具競爭力的選手。」

由於祖父對棒球的熱愛，馬查多從小就以大聯盟為目標，希望藉此改善家人的生活，也期盼有朝一日能為國出征，「這次經典賽能披上國家隊戰袍確實高興，心情卻帶點苦澀。」馬差多表示，「因為我的祖父再也看不到了。」

馬查多代表多明尼加出賽。（法新社）