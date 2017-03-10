經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團

桃猿隊總教練洪一中（右）與球隊老闆劉保佑（中）及領隊劉玠廷（左）。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔體育中心／綜合報導〕第4屆棒球經典賽，台灣隊賽前徵召就不順，中職四球團中，桃猿隊拒絕徵召。桃猿董事長劉保佑接受《寶島聯播網》鄭弘儀專訪說，痛批棒協從沒尊重過球團，並強調是桃猿隊不同意經典賽的徵招，是他本人的堅持。

劉保佑接受專訪時說，曾有國家級賽事的教頭，從高雄到台北體委會開會，要報交通費時，棒協卻不准計程車費用報帳，只給了公車費。劉保佑認為，這件事讓他認真感覺到棒協是很有問題的。

劉保佑說，其實目前所有的球壇，包含職業球隊內部，都被棒協把持住，桃猿隊這次不同意經典賽的徵召，是他本人的堅持。但劉保佑也認為，許多棒協的理事其實也不知道棒協內部怎麼運作，包含不久前辭職的張廖萬堅，劉保佑相信他也不知道棒協內部在幹什麼。

劉保佑說，從過去到現在，棒協要球員或是要使用球場，從來沒有和劉保佑直接接觸溝通，2013年世界經典賽在台灣舉辦，要來桃園球場進行時，棒協也是直接去找桃園市政府，卻是要求免費借用。

劉保佑批評，棒協是有收門票的，而球場一年維護費用兩三千萬，劉保佑個人也投資了五千多萬。他說，「你收門票我收費，你免費開放我免費借用，或我不借，就只有這三種選項。」結果是，劉保佑要收費，但捐給桃園市政府供給弱勢團體，可是桃園市府最後補助給棒協。「那棒協等於沒出錢啊！用我的球場，用我的人。」劉保佑相當不滿的說，他要將這些事講出來，讓大家評評理。

劉保佑也回應批評的網友們，他再次重申，中華職棒與棒協從來沒有惡鬥，只是沒有與棒協爭，讓他們拿走。但放眼全世界，這種職業賽事哪一個不是職業球團在主導的。而職業球團面對棒協卻毫無爭取能力，這也是體發會的問題。這段專訪將在下週一（13日）下午5點播出，詳細點此。

劉保佑。（資料照，記者林正堃攝）