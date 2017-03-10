非做不可》體育改革聯會成立 需全民一起支持

〔體育中心／綜合報導〕一群熱愛台灣體育的年輕人，去年底發起《公平的起跳》連署行動，希望大家關注台灣選手處境，得到世界羽球球后戴資穎、網球謝淑薇、排球「光頭神舉」黃培閎還有棒球、游泳、體操等各體育界朋友的支持，網路上更超過2萬5千人的連署響應。

如今將進一步的進行串連，強力與要求政府以及國會各政黨支持全面的體育改革，讓單項協會步入正軌。

在臉書上成立《Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會》於今晚正式上線，他們欲藉由這次世界棒球經典賽，台灣隊3連敗，讓更多人關心台灣體育，也開始積極說服立法院各政黨，提出相關法案，讓單項協會步入正軌，使得國內各項運動競技能夠獲得健全發展。

去年底曾一同發起《公平的起跳》連署的張祐銓，這回同樣參與這個平台的成立，他表示：「這是第二階段的活動，主要希望大家能藉由這個平台關注到每個單項協會的理事長選舉，同時也要讓更多人能夠知道台灣體壇的大小事，當所有協會皆能開放時，全民也就有能力為國內體壇盡一分心力。」