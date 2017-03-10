經典賽》「中國大谷」好威 讓日本隊形成另類9上9下
2017/03/10 22:27
孟偉強。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組最後賽事，中國隊以1：7不敵日本，預賽三連敗。不過，擁有「中國大谷」之稱的孟偉強中繼登板，一度讓日本打者形成「另類」9上9下，表現不俗。
被日本媒體稱之為「中國大谷」的孟偉強，他能投能捕，也能守外野，有時也會擔任指定打擊，有日本媒體還稱他是「四刀流」。
孟偉強這場比賽在4局下登板，連續解決3名打者後，5局下對田中廣輔投出四死球，但他讓菊池涼介擊出雙殺打，再解決下名打者，6局下再讓對手三上三下，形成另類9上9下。孟偉強直到7局下才被擊出安打，加上隊友守備失誤而掉分。
總計孟偉強4局投球共用62球，被敲2安打，投出2次三振、2次四死球，失掉2分非自責。
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