經典賽）對韓表現不滿意 韓球迷：台灣的棒球韌性與搏命精神兼具
2017/03/10 23:30
南韓球迷對於台灣棒球的韌性及搏命精神感到佩服，認為這正是南韓所或缺的。（資料照，記者廖耀東攝）
〔即時新聞／綜合報導〕經典賽台韓大戰，台灣在開賽前2局就陷入0:6的苦戰，但在急起直追後一度打平，在9局下半南韓隊派王牌終結者吳昇桓上場後，瓦解台灣隊的攻勢，最終以8:11吞下敗仗，但南韓球迷反而認為台灣棒球的韌性跟搏命精神，是南韓所沒有的。
據《朝鮮日報》報導，經典賽南韓以11:8擊敗台灣隊，但南韓球迷受訪時，卻不甚歡喜，反而認為台灣棒球充滿韌性，球員的搏命精神根本是南韓所沒有的，鬥志高昂的氣魄讓他反過來支持台灣。另一名球迷則認為，輸給台灣反而比較好，剛好可以徹底整頓南韓棒球的風氣。
美國運動頻道「MBC Sports +」評論員海曼（Jon Heyman）就說：「這次觀看南韓比賽的感覺是，投手中沒有任何一位有絕對壓制力的，就是沒有所謂的王牌投手。」事實上，台韓之戰的前7局，韓職的4位投手全都失分。而74歲的韓火鷹教頭金星根也說：「過去10年來，南韓的高中和大學沒有出現像柳賢振和金廣鉉威力這麼大的投手了。」
別於12強奪冠，南韓在預賽淘汰，連2屆無緣複賽，69歲教頭金寅植決定辭退國家隊總教練，他希望未來能看到年輕的教練帶領南韓隊，同時指出，讓一些年輕球員入選國家隊，是希望他們能藉由首次出戰，從中獲得寶貴的經驗。
相關新聞
- 經典賽》「中國大谷」好威 讓日本隊形成另類9上9下
- 經典賽》劉保佑堅持桃猿不徵召 痛批棒協沒尊重球團
- 經典賽》南韓連敗2場 韓媒砲轟「KBO打擊3成、WBC三振」
- 台灣棒球沒長進？網友預測經典賽結果差點全中...
- 經典賽》公視主播愛國狂「仇韓」 遭網友們批丟臉
推薦新聞
-
經典賽》「中國大谷」好威 讓日本隊形成另類9上9下2017/03/10 22:27
-
經典賽》中田翔連2場開轟 日本退中國全勝晉級2017/03/10 20:53
-
經典賽 LIVE》小林誠司、中田翔開轟 日本擊敗中國三連勝2017/03/10 20:50
-
經典賽》藤浪飆速153直砸打者 中國四屆元老黯然退場2017/03/10 20:31
-
高球》2017威宏香城公益盃長春公開賽 盧建順奪冠2017/03/10 18:51