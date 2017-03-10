經典賽）對韓表現不滿意 韓球迷：台灣的棒球韌性與搏命精神兼具

南韓球迷對於台灣棒球的韌性及搏命精神感到佩服，認為這正是南韓所或缺的。（資料照，記者廖耀東攝）

〔即時新聞／綜合報導〕經典賽台韓大戰，台灣在開賽前2局就陷入0:6的苦戰，但在急起直追後一度打平，在9局下半南韓隊派王牌終結者吳昇桓上場後，瓦解台灣隊的攻勢，最終以8:11吞下敗仗，但南韓球迷反而認為台灣棒球的韌性跟搏命精神，是南韓所沒有的。

據《朝鮮日報》報導，經典賽南韓以11:8擊敗台灣隊，但南韓球迷受訪時，卻不甚歡喜，反而認為台灣棒球充滿韌性，球員的搏命精神根本是南韓所沒有的，鬥志高昂的氣魄讓他反過來支持台灣。另一名球迷則認為，輸給台灣反而比較好，剛好可以徹底整頓南韓棒球的風氣。

美國運動頻道「MBC Sports +」評論員海曼（Jon Heyman）就說：「這次觀看南韓比賽的感覺是，投手中沒有任何一位有絕對壓制力的，就是沒有所謂的王牌投手。」事實上，台韓之戰的前7局，韓職的4位投手全都失分。而74歲的韓火鷹教頭金星根也說：「過去10年來，南韓的高中和大學沒有出現像柳賢振和金廣鉉威力這麼大的投手了。」

別於12強奪冠，南韓在預賽淘汰，連2屆無緣複賽，69歲教頭金寅植決定辭退國家隊總教練，他希望未來能看到年輕的教練帶領南韓隊，同時指出，讓一些年輕球員入選國家隊，是希望他們能藉由首次出戰，從中獲得寶貴的經驗。