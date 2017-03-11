經典賽Live》光芒王牌打頭陣 美國首戰哥倫比亞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 哥倫比亞 0 0 0 0 0 美國 0 0 0 0

賽前報導

美國今天首戰哥倫比亞，推出光芒王牌亞契（Chris Archer）先發，哥倫比亞則以白襪王牌昆塔納（Jose Quintana）應戰。

雙方先發：

雙方先發打線。（取自推特）