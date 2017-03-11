經典賽Live》光芒王牌打頭陣 美國首戰哥倫比亞
2017/03/11 07:29
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賽前報導
美國今天首戰哥倫比亞，推出光芒王牌亞契（Chris Archer）先發，哥倫比亞則以白襪王牌昆塔納（Jose Quintana）應戰。
雙方先發：
雙方先發打線。（取自推特）
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