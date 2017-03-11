經典賽》不動四番表現稱職 筒香嘉智獲頒預賽MVP

筒香嘉智獲頒預賽MVP。（取自侍JAPAN官網）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽B組賽事昨告一段落，地主日本隊三戰全勝順利挺進八強，不動四番筒香嘉智不負眾望火力全開，貢獻全隊最高2轟5打點，獲頒B組預賽MVP。

「我對中心打者沒比任何暗號，他的工作就是把分數打回來，而筒香嘉智完全達到我的期望。」監督小久保裕紀說，他在經典賽前決定將第四棒的重責大任交給上季在日職繳出44轟110打點的筒香嘉智。

出征前寫下奪回世界冠軍目標的筒香嘉智，首戰對古巴就用棒子宣誓決心，首局適時敲安送回日本首分，7局加碼扛出2分砲，隔天對澳洲繼續開轟，手感十分火燙。

筒香嘉智連兩戰開轟。（取自侍JAPAN官網）

「我不覺得有哪場比賽特別重要，或是特別不重要，每場比賽就只是一場比賽。」筒香嘉智說，他在預賽三戰場場敲安，累積2轟5打點皆為全隊最多，打擊率3成64，整體攻擊指數是恐怖的1.326。

日本次輪賽事仍在東京巨蛋舉行，將依序對上荷蘭、古巴、以色列。監督小久保裕紀表示第二輪勢必會有硬仗要打，期許全隊能保持預賽的火燙手感全力奮戰。

古巴四棒戴斯潘（Alfredo Despaigne）放話全隊目標只有贏球，每場比賽都試著保持動力與鬥志亟欲求勝。以色列開先鋒佛萊曼（Nate Freiman）則說，次輪目標與預賽相同，就是繼續晉級。

日本武士隊續戰東京巨蛋。（取自侍JAPAN官網）