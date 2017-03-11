MLB》陳偉殷挨朴炳鎬全壘打 熱身賽3局飆3K失2分

陳偉殷今在熱身賽先發。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕效力馬林魚的旅美投手陳偉殷，今天熱身賽登板先發迎戰雙城，但遭朴炳鎬、莫菲（John Ryan Murphy）各敲1發陽春彈，主投3局共失2分，終場馬林魚以2：8不敵雙城，陳偉殷也吞下春訓首敗。

1局上半，陳偉殷一登場先送出三振，但接連讓兩名打者擊出安打上壘，出現失分危機，隨後面對朴炳鎬、凱普勒（Max Kepler）連飆2K安全下庄。下個半局，馬林魚打線也有所發揮，今天先發上陣的鈴木一朗率、瑞爾穆托（J.T.Realmuto）都敲出安打，鮑爾（Justin Bour）滾地球打回今天的第1分，馬林魚先馳得點。

2局上半，2出局後，陳偉殷遭莫菲敲出陽春彈，兩隊戰成平手，雖然保送費爾德（Tommy Field ），但陳偉殷成功解決下一名打者，未釀成更大危機。

3局上半，首局遭到陳偉殷三振的朴炳鎬，回敬一支陽春彈，助隊再下一城，前3局打完，雙城取得2：1領先，陳偉殷投完三局後退場。

總計陳偉殷主投3局被敲4安（2發全壘打），投出1保送3次三振。