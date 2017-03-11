MLB》胡智為飆2K解危 連續3戰無失分

胡智為熱身賽連3戰無失分。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕光芒隊台灣投手胡智為今對上海盜，中繼2局無失分，春訓至今3戰仍未失分，球隊以1：4輸球。

胡智為在7局下接替投球，面對首打席隊友就發生失誤，加上自己也被維斯（Eric Weiss）敲安，一度面臨1出局二三壘有人危機，不過胡展現三振功力，連續K掉埃思皮納爾（Edwin Espinal）與英戈培（Gift Ngoepe），並未失分。

8局下續投，胡智為被敲安又保送，1人出局再度被攻占二三壘，隨後被梅多斯（Austin Meadows）擊出外野飛球，海盜想要跑成高飛犧牲打，卻遭光芒中外野維羅納（Dayron Varona）長傳阻殺，胡智為安全下庄。

胡智為此役總計2局，被敲2支安打，送出1次保送與2次三振，春訓至今出賽3場5局，防禦率仍是0。