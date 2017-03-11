網球》前溫、美網亞軍 淡出兩年後回歸？

齊沃娜瑞娃想重回球場。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯網球好手齊沃娜瑞娃（Vera Zvonareva），曾在2010年拿下溫網及美網單打亞軍、最高世界排名第二，也曾贏得澳網及美網雙打金盃，坐擁WTA12座冠軍。2013年因受肩傷所苦，淡出球壇，在俄羅斯擔任球評。現年32歲的她正計畫回歸。

齊沃娜瑞娃在北京奧運銅牌戰中打敗前世界球后李娜、2009年也在印第安泉賽打敗過台灣選手詹詠然。距離上次出賽時隔2年的她去年告訴WTA想重拾球拍，即使沒有出色成績，仍對網球抱著熱情。

齊沃娜瑞娃。（資料照，路透社）