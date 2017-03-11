MLB》遭強襲球打中膝蓋 陳偉殷：沒有大礙
2017/03/11 08:26
〔記者粘藐云／綜合報導〕旅美投手陳偉殷今天在馬林魚與雙城熱身賽中登場，主投3局挨2轟失2分，2局上半，陳偉殷遭強襲球擊中右膝蓋，也趕緊在退場後冰敷。
2局上半，陳偉殷遭對手擊出的強襲球擊中右膝蓋，不過仍續投，直到投完3局完成任務後，才退場冰敷，賽後陳偉殷表示，當時球先打到手套後才擊中膝蓋，並無大礙。
陳偉殷今天在比賽中被強襲球擊中膝蓋。（法新社）
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