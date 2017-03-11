經典賽》預賽狂掃6轟30安 日監督：沒料到我們這麼會轟

日本武士預賽火力全開。（取自侍JAPAN官網）

〔體育中心／綜合報導〕誓言重返世界第一的日本隊，經典賽首輪就火力全開，預賽三戰場場開轟，累積6轟30安掃進21分，監督小久保裕紀笑說自己沒料到子弟兵的手感如此火燙。

「說實話，我沒料到我們會有這麼多支全壘打，這超乎我的預期呢！」小久保說，日本重砲筒香嘉智與中田翔都貢獻2發全壘打，松田宣浩及小林誠司各有一轟。

日本隊複賽首戰明開打，將遭遇上屆第四名荷蘭強勢挑戰，儘管預賽輸給以色列沒能以全勝之姿晉級，但攻守俱佳、陣容堅強的荷蘭仍不容小覷。

荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）表示：「我們預賽表現出色、前兩場都贏球，我們將前進東京延續好表現，然後闖進決賽。」

日本上屆經典賽在次輪與荷蘭交手兩次，分別以16：4、10：6贏球，比賽地點恰好與明天的比賽相同，都在東京巨蛋。

日本隊全勝續戰東京巨蛋。（取自侍JAPAN官網）