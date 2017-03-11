經典賽》他被封中國版大谷翔平 薪水超心酸（影音）
2017/03/11 08:45
〔體育中心／綜合報導〕被日本封為「中國版大谷翔平」的中國選手孟偉強，昨天登板對日本中繼4局無責失分，引起熱議。其實早在對上西武獅的熱身賽中，孟偉強就讓西武監督辻発彦大讚很厲害。
孟偉強在6日對上西武時，雖然登錄為捕手，但是以四棒左外野首先發出賽，6局先敲安打，7局將去年盜壘王金子侑司阻殺於本壘前，8局又以投手身分登板，最快飆到145公里，讓辻発彦大讚「四刀流」。
去年中國棒球聯盟中，孟偉強也是火力最兇猛的打者，出賽30場貢獻6轟、29得分、31打點，全都是聯盟最多，不過棒球在中國不受歡迎，進場看球不用錢，也鮮少人知道，因此選手的月薪比照公務員方式處理，大約只有1萬台幣。
本屆經典賽中，孟偉強首戰先擔任左外野手，第二戰指定打擊，第三戰後援投手，官網推特還強調，「其實他是一名捕手」，讓美國球迷直呼，「真的是工具人」。
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