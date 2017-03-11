網球》重新調適再出發 喬帥：低潮讓我成長

喬科維奇昨日在印第安泉賽接受採訪。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨天在印第安泉公開賽接受訪問，提到自己的狀態，喬帥表示這段日子以來學到很多，也調適好自己心情，在印第安泉重新出發，將在次輪面對英國新秀艾德蒙（Kyle Edmund）。

喬科維奇去年法網拿下連續四座大滿貫抵達職業生涯高峰，而又隨即走下坡，今年在澳網第三輪出局、上個月底墨西哥阿可波羅電信賽8強遭澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）拍落後，喬帥日前透露自己已經不再將網球擺在第一，努力的成為一位好丈夫、好爸爸，而近日又意志堅定的表示，自己一如以往渴望勝利。

喬帥：「或許我該在去年法網後好好休息並調適自己心情，但我並不後悔，而是從中得到教訓。2016下半年的這4、5個月對我來說非常重要，無論是以身為球員或單純一個人的角度，這段低潮讓我成長很多。這幾個月來在球場的我好像不是我自己，但我現在調適好了。」