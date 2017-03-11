NBA》口水戰還沒停 歐尼爾再嗆KD：沒冠軍的閉嘴

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員杜蘭特（Kevin Durant）先前因為力挺隊友麥基（JaVale McGee），而出言嗆歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目上嘲諷他人的行為幼稚，一度引起關注，風波暫停一陣子後，今天歐尼爾又再度出言反擊，要杜蘭特拿到冠軍再來批評他。

歐尼爾過去經常在俠客烏龍球（Shaqtin' a fool）節目上調侃麥基，意外形塑他天兵的形象，一而再的嘲諷也讓麥基本人相當不滿，日前在推特上反擊歐尼爾這樣的行為根本是霸凌，兩人在網路上爆發筆戰。

身為隊友，杜蘭特也第一時間力挺麥基，受訪時批評歐尼爾這樣的行為很幼稚，甚至認為他不是個具有技巧的球員，這也讓兩人槓上。

雖然後來因為歐尼爾母親看不下去，要兒子別再鬧事，才讓整起事件告一段落，但歐尼爾後來提到杜蘭特仍相當不滿，再度開砲，「KD根本還不到那個層次，他不能那樣跟我講話，他是很好的球員，但他還不在那個（曾奪冠）俱樂部裡頭，他和巴克利（Charles Barkley）、馬龍（Karl Malone）等那些沒拿過冠軍的球員差不多而已。」

不過，除了杜蘭特，先前詹姆斯（LeBron James）也對於同樣在TNT電視台擔任球評的巴克利提出批評，對此，歐尼爾則說：「詹姆斯有那個資格，他拿過冠軍，但那個沒拿過冠軍的人就沒資格去評論什麼，他只是為了挺他的隊友而已，講那些話根本沒意義。不過或許有些事情他（杜蘭特）還是有道理，他認為我很強壯，然後我可以藉由我的身材在球場上霸凌別人，他沒說錯啊！我才不要只會跳投。」

歐尼爾強調，他覺得現在這個聯盟太軟弱，球員也太敏感了，雖然他是球員時也是個敏感的人，但他從來不會對前輩們回嘴，被前輩稱讚沒有因此哭泣，被批評也會忍下來，但現在很多年輕人，只要說了他們一下，他們就受不了了。

歐尼爾。（取自網路）