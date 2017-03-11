NBA》雷納德頭部傷勢未明 對勇士確定缺陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺昨做客雷霆以92：102輸球中斷九連勝，「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）頭部受創無奈傷退，因受聯盟腦震盪協議規範，明與勇士之戰確定無法上場。

昨役第三節還剩7分多鐘時，雷霆後衛歐拉狄波（Victor Oladipo）切入遭遇封阻，在空中失去重心仍奮力將球放進，但落地時手卻不慎直接打在雷納德臉上，雷納德隨後退場接受治療，未再回到場上。

「他被打到嘴巴還是臉頰吧，或是頭部之類的，我不確定，所以防護員建議最好能夠休息。」總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示不確定雷納德什麼時候能歸隊。

馬刺目前以50勝14敗暫居西區第二，與同區龍頭勇士尚有2場勝差，明將展開主場三連戰，依序對上勇士、老鷹與拓荒者。

馬刺雷納德昨意外遭對手擊中頭部。（資料照，美聯社）