經典賽》戰美國將強碰隊友 包提斯塔：有點尷尬

包提斯塔（右）代表多明尼加出賽。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕藍鳥「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）本次經典賽代表多明尼加出賽，且在預賽就要強碰美國，屆時要與隊友史卓曼（Marcus Stroman）交手，平常霸氣的包提斯塔卻覺得有點尷尬。

包提斯塔與史卓曼兩人是隊友，平常關係也不錯，不過經典賽要正面對決，卻讓包爺覺得有些尷尬，「這真的有點怪，不過在那個情況下，我不會多想這些，而是要專注在我們的對決。當下他（史卓曼）就是對手，我想打敗他，他也同樣想擊潰我，但他會是個強勁的敵人。」

包提斯塔在前一戰敲出全壘打，並且幫助多明尼加擊敗加拿大，率先收下一勝，明天將要迎戰美國，可能碰上隊友，包提斯塔說：「不管場上發生什麼事情，他都知道就是場比賽，跟個人無關，而我也一樣。我們都會帶著絕佳的熱情去面對這場戰役，也不會把棒球場上的競爭跟生活混在一起。」

史卓曼。（資料照，美聯社）