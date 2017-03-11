NBA Live》林書豪首節砍8分2助攻 籃網領先小牛

2017/03/11 10:36

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

籃網

26

 

 

 

 

小牛

23

 

 

 

 

第一節

一開賽，艾西（Quincy Acy）、林書豪輪流砍進三分球，霍里傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）連續拿下4分，籃網打出一波10：4攻勢取得領先。小牛在暫停過後急起直追，將差距縮小，巴恩斯（Harrison Barnes）飆進關鍵三分，扳平戰局，隨後林書豪在外線出手遭犯規，且3罰俱中，幫助籃網要回領先。

小牛頻頻發生失誤，讓籃網一度將差距拉開，倒數階段巴瑞亞（J.J. Barea）飆進三分幫助小牛穩住陣腳，第一節打完，籃網以26：23暫時領先。

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