經典賽》陳鏞基鞠躬盡瘁 留下3大台灣紀錄

陳鏞基2013年對日本最後沒能建功氣得甩球帽的畫面讓球迷印象深刻。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊陳鏞基日前深深鞠躬的畫面，讓球迷們大呼感動。談到他生涯3屆經典賽最令人印象深刻的畫面，不少球迷會想到2013年對日本敲再見雙殺打的懊悔，但其實陳鏞基的貢獻非常多，甚至留下台灣隊經典賽最多安打、得分、打點等3大紀錄。

2006年首屆經典賽，陳鏞基擊出全隊最多的5支安打，包括對中國的滿貫全壘打（台灣經典賽史上第一支），賽後翻譯人員以「台北隊」提問，陳鏞基則以「台灣隊」回答問題，讓現場台灣球迷歡呼聲四起。

陳鏞基在2006年轟出滿貫砲後露出笑容向球迷致意。（特派記者林正堃攝）

國際賽無役不與的陳鏞基，唯一沒參加的經典賽是2009年，當時他為了拚上大聯盟而婉拒徵召。不過2012年資格賽又回到台灣隊，更繳出9打數4安打，以打擊率0.615的成績幫助台灣打進會內賽。

2013年第三屆經典賽，陳鏞基總計19打數敲4安打，對日本10局上半一二壘有人時，擊出再見雙殺打斷送台灣追平契機，他撲倒在一壘壘包的懊悔模樣讓不少球迷心疼。

陳鏞基最後沒能建功難過不已。（特派記者林正堃攝）

生涯最後的2017年經典賽，陳鏞基10打數繳出2安打，包括對南韓一役擊出追平分安打，雖然台灣最後沒有贏球，最後打席依然為經典賽生涯畫下好的句點。

陳鏞基在經典賽總計出賽14場，留下台灣史上最多的15支安打、14分打點、13得分。賽後，陳鏞基在臉書寫道，「很多人會說為什麼要這樣征戰，我當然知道每次穿上藍白球衣時身上所背負的壓力跟責任，但是只要我選擇了，就是代表著台灣，我要為台灣棒球努力。」

陳鏞基臉書感言：

台灣隊陳鏞基對南韓敲出追平安打。（特派記者陳志曲攝）