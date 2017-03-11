經典賽》賞哥倫比亞4局無安打 亞契41球搞定只需休1天

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〔體育中心／綜合報導〕美國經典賽首戰贏得驚險，與哥倫比亞鏖戰至10局敲再見安以3：2險勝，先發投手亞契（Chris Archer）演出4局無安打比賽，獲得總教練李蘭（Jim Leyland）高度肯定。

「他投得真的相當好，對方先發表現也非常出色。」總教練李蘭說，讚許兩位大聯盟級投手同場較勁，都祭出看家本領全力投球。

亞契今僅用41球完成4局無安打比賽，3K精彩演出一分未失。哥倫比亞先發昆塔納（Jose Quintana）則投了接近上限的63球，力撐5.2局送出4K僅失1分，雙方打線直到對手先發退場才得以有所表現。

美國先發亞契表現精采。（USA Today Sports）

按照規定，亞瑟此役用球數未達50球，因此只需休息一天就能繼續登板，被問及是否有可能在後天對加拿大再度亮相，總教練李蘭笑說：「這很明顯是有點難度啦，制定投球數量限制還是有它的目的在。」

李蘭表示有別於大聯盟比賽，經典賽的投球數量限制使調度變得相對棘手，「相較於季賽，你得做些不一樣的事，除非投手幸運地吃下很多局數，不然調度蠻令人傷腦筋呀！」李蘭說。

美國10局下敲再見安險勝哥倫比亞。（法新社）