經典賽》賞哥倫比亞4局無安打 亞契41球搞定只需休1天

〔體育中心/綜合報導〕美國經典賽首戰贏得驚險,與哥倫比亞鏖戰至10局敲再見安以3:2險勝,先發投手亞契(Chris Archer)演出4局無安打比賽,獲得總教練李蘭(Jim Leyland)高度肯定。

「他投得真的相當好,對方先發表現也非常出色。」總教練李蘭說,讚許兩位大聯盟級投手同場較勁,都祭出看家本領全力投球。

亞契今僅用41球完成4局無安打比賽,3K精彩演出一分未失。哥倫比亞先發昆塔納(Jose Quintana)則投了接近上限的63球,力撐5.2局送出4K僅失1分,雙方打線直到對手先發退場才得以有所表現。

美國先發亞契表現精采。(USA Today Sports)

按照規定,亞瑟此役用球數未達50球,因此只需休息一天就能繼續登板,被問及是否有可能在後天對加拿大再度亮相,總教練李蘭笑說:「這很明顯是有點難度啦,制定投球數量限制還是有它的目的在。」

李蘭表示有別於大聯盟比賽,經典賽的投球數量限制使調度變得相對棘手,「相較於季賽,你得做些不一樣的事,除非投手幸運地吃下很多局數,不然調度蠻令人傷腦筋呀!」李蘭說。

美國10局下敲再見安險勝哥倫比亞。(法新社)