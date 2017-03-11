NBA》沃克手感火熱 黃蜂輕取魔術
2017/03/11 13:45
沃克。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕魔術今作客黃蜂。黃蜂本季的表現似乎不如開季的預估，季中狀況下滑，但今天以121：82輕取魔術，試圖振作的意味濃厚。
「我們正在為季後賽奮鬥著，並在外圍看著那些有機會晉級季後賽的隊伍，但是以現在的成績論生死還算太早，我們仍然會保持好的狀態並且努力追逐季後賽。」M.威廉斯（Marvin Williams）認為黃蜂仍有機會打進季後賽。
手感火熱的沃克今拿下23分，全場13投中9，且共投進7記三分球，M.威廉斯則拿下了12分和生涯新高的18籃板，其中包含1記大扣籃，這記灌籃還讓火鍋專家畢永柏 （Bismack Biyombo）賠上了犯規；法國飛人巴頓（Nicolas Batum）也繳出15分10籃板的雙十好成績。
威廉斯賽後表示，畢永柏曾邀請他到非洲進行籃球發展營隊的協助，但在這記灌籃之後，他逗趣地說要再向他確認邀請是否還成立。黃蜂教頭克里佛（Steve Clifford）非常肯定M.威廉斯的表現：「他打得非常非常好，在各個位置作出了貢獻，得分、籃板、防守都表現極佳。」
魔術教練沃格爾（Frank Vogel）則說：「今天黃蜂的手感確實很好，既使防守的已經到位仍然擋不下他們的三分彈，反觀我們的手感冰冷。但是當球賽走到這個地步，球隊還是需要表現出應有的競爭力，我們的鬥志與精神確實不足。」
M.威廉斯（法新社）
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