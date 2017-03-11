NBA》火箭逆轉公牛 送教練500勝

哈登（左）。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今公牛主場面對火箭，火箭王牌後衛哈登（James Harden）率火箭踢館成功，以115：94送給公牛四連敗，教練丹東尼（Mike D'Antoni）也拿下執教生涯第500場勝利，他賽後高興說道：「我教了很久，火箭是我成績最好的一隊。」

首節公牛領先10分，第二節火箭開始反攻，先打出一波6：0攻勢，再一波9：0攻勢在中場前取得領先，之後再也沒給公牛機會，第四節甚至領先超過30分。哈登拿下19分、7籃板、13助攻；R.安德森（Ryan Anderson）砍下21分；L.威廉斯（Lou Williams）也得了18分。

公牛魏德（Dwyane Wade）在25分鐘內拿下21分，但團隊整體表現欠佳，公牛在連四敗比賽中的最後一節平均得分僅15.8，命中率28.6%，總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）表示：「我們在首節取得雙位數領先，但被對手打出一波接一波的攻勢，我們試圖力挽狂瀾但他們火力十足。」

魏德（右）。（法新社）