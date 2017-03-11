NBA》青出於藍 柯瑞生涯總得分超越父親（影音）
2017/03/11 11:53
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客明尼蘇達迎戰灰狼，雖然柯瑞（Stephen Curry）最後一擊失手，讓對手以103：102拿下勝利，但此役他攻下26分，生涯累積得分也正式超越父親戴爾（Dell Curry）的生涯總得分12670分。
賽前，柯瑞的生涯累積得分為12656分，今天面對灰狼，前三節他拿下15分，以12671分超越父親的生涯紀錄12670分，總計今天柯瑞拿下26分7助攻，生涯累積得分達12682分，目前歷史排名為210名。
柯瑞。（資料照，美聯社）
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