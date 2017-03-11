NBA》柯瑞最後一擊失手 勇士不敵灰狼吞連敗

柯瑞最後一擊失手。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕西部龍頭勇士隊今天作客明尼蘇達，面對暫時排名第十的灰狼隊，兩隊糾纏到末節最後一分鐘，柯瑞最後一擊三分球出手落空，勇士隊終場以102：103輸球，吞下本季第二度連敗，勇士下一場明天將作客西部第二的馬刺。

勇士隊前役不敵綠衫軍塞爾提克，今天面對灰狼，儘管「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森各挹注26分、30分，團隊三分球命中率持續低迷，僅29.2%。

勇士末節剩三分半鐘時仍落後四分，兩隊最後一分鐘互有領先，灰狼隊威金斯浪費罰球機會，讓勇士追到一分差距，終場前19秒柯瑞跳投命中，要回領先，換灰狼進攻，終場前12秒威金斯賺到犯規，這次他兩罰俱中，灰狼來到103：102超前，勇士隊最後一波進攻由柯瑞執行，三分球落空，以失敗收場。

灰狼隊威金斯全場24分進帳、湯斯則有23分，盧比歐則貢獻17分。