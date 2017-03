MLB》教士捕手超狂！ 熱身賽四度登板0安0失分（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕上季曾單場守過四個位置的教士隊捕手貝森寇特(Christian Bethancourt),今再度於熱身賽擔任投手,對天使中繼1局無失分,春訓至今四度登板尚未被敲安,防禦率仍是零。

教士首局就開轟率先搶分,7局打完取得4:2領先。貝森寇特於8局下登板,面對天使打線只用9球就完成任務,雖有一保送但也成功製造兩個滾地球出局,接著3球飆K俐落下丘。

「他的直球控球還不太穩,但力量夠水準,也能丟進好球帶解決打者,表現可圈可點。」總教練格林(Andy Green)說,春訓至今貝森寇特已四度登板,捕手本業倒尚未開張。鑒於貝森寇特已蹲捕無數,教士決定這個春訓讓他在投手丘多加琢磨。

貝森寇特目前被定位在外野手與代打,教士希望能藉助他的多功能為陣容調度增添彈性,「他在投手丘上的表現十分討喜,我喜歡他主動出擊,毫無畏懼。」總教練格林補充。

貝森寇特兼具多功能。(資料照,法新社)