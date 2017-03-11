MLB》教士捕手超狂！ 熱身賽四度登板0安0失分（影音）
2017/03/11 13:18
〔體育中心／綜合報導〕上季曾單場守過四個位置的教士隊捕手貝森寇特（Christian Bethancourt），今再度於熱身賽擔任投手，對天使中繼1局無失分，春訓至今四度登板尚未被敲安，防禦率仍是零。
教士首局就開轟率先搶分，7局打完取得4：2領先。貝森寇特於8局下登板，面對天使打線只用9球就完成任務，雖有一保送但也成功製造兩個滾地球出局，接著3球飆K俐落下丘。
「他的直球控球還不太穩，但力量夠水準，也能丟進好球帶解決打者，表現可圈可點。」總教練格林（Andy Green）說，春訓至今貝森寇特已四度登板，捕手本業倒尚未開張。鑒於貝森寇特已蹲捕無數，教士決定這個春訓讓他在投手丘多加琢磨。
貝森寇特目前被定位在外野手與代打，教士希望能藉助他的多功能為陣容調度增添彈性，「他在投手丘上的表現十分討喜，我喜歡他主動出擊，毫無畏懼。」總教練格林補充。
貝森寇特兼具多功能。（資料照，法新社）
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