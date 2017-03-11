羽球》周天成晉四寫全英最佳 下一戰面對球王李宗偉

周天成晉四寫全英最佳。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇「一哥」周天成今天凌晨4點提拍上陣，面對世界排名12的泰國選手坦農薩克，兩人鏖戰三局，小天耗費68分鐘，終場以21：19、16：21、21：8力克對手，挺進四強，寫下生涯全英最佳紀錄，下一戰將面對世界球王、大馬名將李宗偉，預計今天晚上9點開戰（MOD博斯無限台直播）。

周天成此役前曾四度與坦農薩克交手，雖然小天僅拿下一勝，兩人上次碰頭是2012年全英公開賽，當時由小天帶走勝利，今年再度於全英相遇，兩人首局都在熟悉彼此球路，小天驚險以21：19勝出。

次局坦農薩克前半段一路領先，周天成試圖翻盤，以13：12逆轉，但對手隨後連下七分，翻轉戰局，雙方進入決勝局。

決勝局周天成展現高度專注，前半段僅讓對手拿到五分，小天後半段趁勝追擊，以21：8結束比賽，收下四強戰門票。

挺進四強後，周天成面臨另一個考驗，他將遭遇當今球王李宗偉，兩人過去五度交手，小天尚未開胡，上一次碰頭是去年里約奧運八強，當時小天以9：21、15：21落敗。

全英公開賽男單另一四強組合為衛冕軍林丹面對同胞小將石宇奇。

女單四強則是世界球后戴資穎面對南韓一姊成池鉉，奧運金牌、西班牙女將瑪琳八強戰不敵泰國女將依瑟濃，依瑟濃將與日本山口茜爭奪決賽門票。

戴資穎四強戰預計今天台灣時間晚上9點10分將與世界第三的成池鉉交手，這將是兩人生涯第20度碰頭，小戴以10勝9負稍佔上風，去年超級系列年終賽小戴直落二拍下對手。

戴資穎八強戰拍下印度辛都。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎八強戰拍下印度辛都。（資料照，BadmintonPhoto提供）