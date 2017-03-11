秘書長握實權 張廖萬堅指棒協「公務員心態」

張廖萬堅（左）指出，理事在協會內沒有實權，事務都由正、副秘書長處理，且有「公務員心態、觀念保守」。（記者方賓照攝）

〔即時新聞／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽，台灣隊在預賽三連敗遭到淘汰，讓風評不佳的中華民國棒球協會再次受到撻伐。甫辭去棒協理事的民進黨立委張廖萬堅再度爆料，棒協其實是由秘書長主導，理事協會並無實權，且因「公務員心態、觀念保守」，很多事情的討論都沒有轉圜餘地。

根據《蘋果日報》報導，張廖萬堅指出，棒協理事4年改選一次，但並沒有實權，協會事務幾乎由正、副秘書長處理，且長久以來有「公務員心態、觀念保守」，使得很多事情的討論都沒有轉圜餘地。

張廖萬堅舉例，曾有少棒選手出國比賽結束後，棒協要求球隊當天回台灣，即便有人願意贊助讓選手們在當地遊玩放鬆心情，棒協卻因安排好接機人員，要求球隊務必準時回國。此外，過去還曾發生過棒協在台中舉辦活動，卻完全沒有通知他，覺得不被尊重。

張廖萬堅表示，過去棒協長期主導國際賽事務，但中職卻覺得選手權益受到漠視，像是因國際賽受傷卻沒有受到照顧，導致雙方產生矛盾。