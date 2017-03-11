網球》印第安泉賽陣容強大 Big4都參賽合計近50冠

Big 4。（取自ATP臉書）

〔體育中心／綜合報導〕ATP積分1000等級賽事印第安泉公開賽（BNP Paribas Open）開打，種子選手賽程在明日陸續展開，這次參賽陣容相當有看頭，人稱「Big4」的四位選手：穆雷（Andy Murray）、喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德爾（Roger Federer）皆有參賽，四人生涯累計共47座大滿貫冠軍。

籤表第一部分有世界球王穆雷、世界排名12的比利時好手高芬（David Goffin）及今年已經拿下兩冠的法國「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）。第二部分則由3號種子瓦林卡（Stan Wawrinka）、世界排名13的捷克柏好手蒂奇、法國「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）、澳網擊敗穆雷的大茲維列夫（Mischa Zverev）、第8種子奧地利提姆（Dominic Thiem）共同演出。

松加。（法新社）

第三部分有第6種子克羅埃西亞好手西利奇、世界排名13的迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、月初擊敗納達爾在墨西哥電信賽奪冠的美國好手奎利（Sam Querrey）、日本網球一哥錦織圭（Kei Nishikori）。

第四部分陣容最精彩，有西班牙「蠻牛」納達爾、在澳網拿下第18冠的費德爾、澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、世界排名20的19歲未來之星小茲維列夫（Alexander Zverev）、拿下一座美網金盃的阿根廷好手德爾波特羅（Juan Martin del Potro）、世界排名第2的喬科維奇，其中四人就坐擁45座大滿貫金盃。

世界排名前10中只有上個月底因腿傷退賽的加拿大「巨砲」羅尼奇（Milos Raonic）未參賽。

納達爾（左）、費德爾（右）澳網決賽對壘。（法新社）