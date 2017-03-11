NBA》真的累了？柯爾：明戰馬刺主力通通輪休

柯爾（右）打算明天讓柯瑞（左）等主力輪休。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以102：103不敵灰狼，明天將背靠背出戰目前戰績緊追在後的馬刺，主帥柯爾（Steve Kerr）卻表示，要讓柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、湯普森（Klay Thompson）及伊古達拉（Andre Iguodala）都在明天輪休。

勇士目前僅以1.5場勝差領先第2名的馬刺，明天兩隊將正面交鋒，原本外界預期這將會是相當激烈一戰，但今天賽後柯爾卻表示，要讓陣中主力輪休。

「我在客場之旅這期間已經和防護員們溝通過，也問過何時該讓他們輪休，得到的答案就是在對馬刺那場。因為我們到那邊都已經半夜3點了，加上他們今天出賽時間都很長，如果明天輪休，這樣他們可以休3天，養足精神後再回到主場，這是目前我的決定，我也認為這是對的作法。」柯爾賽後解釋，希望讓柯瑞、格林、湯普森及伊古達拉四人在明天輪休的原因。

柯瑞、湯普森、格林今天都出賽超過35分鐘，不過最後球隊仍以1分差落敗，且近6場比賽在杜蘭特缺陣下，勇士已經吞了4敗，狀況並不太理想。