Valspar錦標賽》第2回合海德溫躍居領先 潘政琮未進決賽
2017/03/11 12:43
海德溫。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽Valspar錦標賽第2回合，加拿大的海德溫（Adam Hadwin）今天飆出64桿，以總計132桿躍居領先。台灣好手潘政琮總計高於標準桿5桿未能打進決賽。
潘政琮今天雖抓下4個博蒂，但有好幾個救Par短推失手，吞下5個柏忌，加上第13洞短洞開球下水，吞了雙柏忌，以74桿作收，總計147桿，未能跨過142桿的晉級門檻。
加拿大選手海德溫這回合抓了8隻小鳥，只有1個柏忌，以全場最佳的64桿繳卡，總計132桿，他轉進後9洞之後連著5洞打博蒂，是超前的關鍵。
美國選手赫曼今天只打出平標準桿71桿，讓出領先位置，暫以1桿之差的133桿退居第2。南非的范艾斯維根則以134桿排第3。
潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）
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