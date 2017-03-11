NBA》林書豪繳18分 籃網下半場遭小牛逆轉

林書豪繳18分。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊今天作客達拉斯，先發後衛林書豪繳出18分、5籃板數據，連續四場得分破16，籃網此役只打了前兩節好球，下半場遭對方拉開比數，終場以96：105不敵小牛，近五場吞四敗。

籃網在中場前取得49：46領先，第三節小牛試圖反擊，小牛以一分領先進入末節，籃網未能上演逆轉，遭遇進攻大當機，一度崩盤到16分落後。

林書豪貢獻全隊次高18分，懷特海德從板凳出發，挹注全隊最高24分，先發得分後衛佛伊則離譜得分掛蛋。

小牛隊方面，德國坦克諾威斯基攻下13分，全隊四人得分破雙位數，H.巴恩斯貢獻全隊最高21分。