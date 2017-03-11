日職》熱身賽二度先發失控 松坂大輔單場7保送（影音）
2017/03/11 16:01
〔體育中心／綜合報導〕力拚復活的「平成怪物」松坂大輔今遭遇控球麻煩，先發對中日力撐4.2局，觸身加保送多達7次外帶一記暴投，但也送出5K僅有1責失，軟銀在9局下展開絕地大反攻以4：3獲勝，松坂大輔無關勝敗。
松坂大輔首局就被中日首棒敲安，單局2次四壞球保送，暴投奉送1分，二、三局回神飆出3K完成六上六下。4局上松坂控球失準連投兩保送，無人出局被攻占一、二壘有人，所幸及時回穩製造2次飛球出局，並有一次三振全身而退。
不料5局上松坂再度失去準星，四壞保送後又接連投了兩次觸身球，一人出局面臨滿壘危機，松坂成功三振中日第四棒維西耶多（Dayan Viciedo），但用球數逼近破百被換下場休息。
總計松板今主投4.2局共用95球，面對22位打者只被擊出1安，單場送出5K，但也有多達7次的四死球保送，共失2分其中1分責失。
松坂大輔登板控球失準。（取自網路）
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