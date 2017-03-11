高爾夫》女子高球冠軍巡迴賽首站 泰國坎凡妮封后

ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，泰國坎凡妮（左）逆轉封后，從TLPGA理事長鄭美琦手中接過冠軍盃。（TLPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕2017 ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，昨天在菲律賓馬尼拉西南方的Splendido Taal 俱樂部完賽，泰國年輕女將坎凡妮上演逆轉秀，靠著後9洞獵鷹抓鳥，打出69桿，以3回合總計215桿贏得冠軍。

這是坎凡妮首次在菲巡女子賽贏得冠軍，她說：「這回合每1桿都打得很好，我很高興我做到了！」最後1回合她在前9洞還沒有明顯進展，第10洞她獵鷹得手，又在第15和17洞抓博蒂，逆轉戰局，以兩桿之差擊敗前輩蒂蒂亞。

台灣女將以葉欣寧成績較佳，最後1回合前9洞她吞下4個柏忌，後九洞稍稍回穩，75桿完賽，以3回合總計221桿，並列第7名。

葉欣寧表示，這3天都是風大的天氣，前9洞跟昨天的狀況很像，第1和第4洞都是開球下沙坑，並有2個3推，。後九的狀況調整的還不錯。她說：「雖然今天還是錯失了很多推桿，不過整體上來講還是有撐住。」

林子麒最後一天發揮尾勁，打出70桿，以222桿與打出76桿的李欣，並列第9名。

ICTSI 女子高球冠軍巡迴賽首站，葉欣寧（左）並列第7，與桿弟倪珮儀碰拳慶祝。（TLPGA）