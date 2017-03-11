日職》睽違118天的大谷！ 回歸首戰火速開轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕睽違118天，因傷無緣經典賽的日本「二刀流」大谷翔平首度重返實戰，今於教育聯盟火腿對樂天之戰擔任先發三棒指定打擊，第二打席就開轟，復出首戰表現亮眼。

大谷翔平首打席與投手纏鬥8球，成功擊出中間方向安打送回二壘上的隊友，助火腿先馳得點。第二打席火力升溫，1好1壞時相中對手外角直球，一棒扛上中右外野觀眾席，隨後退場休息，回歸首戰2支2掃進3分打點。

大谷翔平是在去年10月日本大賽時，因跑壘不慎弄傷右踝，11月與荷蘭、墨西哥進行交流戰時傷勢復發，遺憾辭退經典賽。春訓期間將不會登板投球，打擊則依狀況彈性調整。

大谷回歸首戰就開轟。（取自Daily Sports）