NBA》騎士力保東部龍頭 傳將與前公鹿「鍋神」簽約

桑德斯（右）。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士近期吞下三連敗，加上先前才補進的中鋒柏格特（Andrew Bogut）又因骨折報銷，今天傳出他們把目光放到前公鹿中鋒桑德斯（Larry Sanders）身上。

騎士近期狀況不佳，吞下三連敗後，東部龍頭寶座也岌岌可危，加上先前簽下的柏格特，在首度出賽就因撞傷小腿，骨折報銷，讓騎士不得不趕緊補強。

外媒今報導指出，騎士已經與前公鹿「鍋神」桑德斯接洽，目前雙方已經在討論合約內容，最快台灣時間下周二定案。

身高211公分的桑德斯在2010-2015皆效力於公鹿，也曾是球隊倚重的球員，不過後來因為吸食大麻和捲入衝突事件，遭聯盟懲處，也讓不少球迷感到失望，後兩年出賽數都不到30場。2015年時，桑德斯為了治療焦慮症，也認為自己對籃球失去熱情，決定退出籃球圈，直到最近才又考慮復出